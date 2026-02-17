Sara Schafer'den sınırları aşan baba özlemi...

46 yaşındaki Sara Schafer, hiç görmediği biyolojik babası Ramazan Taşkın'ı aramak için Almanya'dan Müge Anlı'nın stüdyosuna geldi. Babasının Manisalı ve adının Ramazan Taşkın olduğunu söyleyen Sara Schafer, 23 yaşında gerçekleri öğrendiğini anlattı. Babasının Türk olduğunu öğrenince 2 çocuğunun adını Türk ismi koyduğunu söyleyen Sara Schafer, annesinin ve biyolojik babasının tanışma hikayesini anlattı.