ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT EKSTRA
7 Haziran 2021, Pazartesi 00:00

15 yaşındaki anne 7 aylık bebeğiyle kayıplara karıştı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Kızının 3 Haziran günü sabah 10 gibi kızının bebeğe aşı yaptırmaya gidiyorum diye çıktığını bir daha da haber alamadığını söyleyen Songül Hanım, kızının 14 yaşındayken Tamer can Yiğit tarafından defalarca kaçırıldığını, çok şikayetçi olduğunu ama yatalak olduğu için bir şey yapamadığını iddia etti. Kızının çocukluğunun, okul hayatının bitirildiğinden bahseden Songül Hanım, eşinin de çok kötü bir insan olduğunu, Tamer can ile anlaşma yapmış olabileceğini, kızının kaçırıldığını zira kendi isteği ile gitse kimliğini de yanına alacağını dile getirdi.

DEVAMI
ABONE OL

BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
7 Haziran 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
4 Haziran 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
3 Haziran 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
2 Haziran 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı İle Tatlı Sert
1 Haziran 2021, Salı
Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
31 Mayıs 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN