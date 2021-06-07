15 yaşındaki anne 7 aylık bebeğiyle kayıplara karıştı

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Kızının 3 Haziran günü sabah 10 gibi kızının bebeğe aşı yaptırmaya gidiyorum diye çıktığını bir daha da haber alamadığını söyleyen Songül Hanım, kızının 14 yaşındayken Tamer can Yiğit tarafından defalarca kaçırıldığını, çok şikayetçi olduğunu ama yatalak olduğu için bir şey yapamadığını iddia etti. Kızının çocukluğunun, okul hayatının bitirildiğinden bahseden Songül Hanım, eşinin de çok kötü bir insan olduğunu, Tamer can ile anlaşma yapmış olabileceğini, kızının kaçırıldığını zira kendi isteği ile gitse kimliğini de yanına alacağını dile getirdi.