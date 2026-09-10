Hiranur'u kaçırdığı iddia edilen Tolga canlı yayında!

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'nın kaybolmasıyla ilgili iddiaların odağındaki Tolga Aktaş canlı yayına bağlanarak genç kızın yanında olmadığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Tolga, Hiranur'la yaklaşık 1,5 yıl önce görüştüğünü ancak daha sonra bazı şeyler öğrendiğini ve kendi yoluna gittiğini öne sürdü. Hakkındaki görüntülerle ilgili beraat ettiğini belirten Tolga, Hiranur'la tanıştığında genç kızın zaten farklı bir hayat sürdüğünü ve kendisinin ona insanlık yaptığını iddia etti. Müge Anlı ise Hiranur'un kendisine "ağabey" dediğini hatırlatarak Tolga'nın bu durumu sorgulaması gerektiğini söyledi.