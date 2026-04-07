33 günlük taze damadın dolandırılma iddiası...

65 yaşındaki Uğur Sertbaş'ı İzmir'den Müge Anlı'ya getiren kendisinden 20 yaş küçük olan 28 günlük eşi tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırılıp kapı dışarı edildiği iddiasıydı. Tek isteğinin yuva kurmak olduğunu söyleyen Uğur Sertbaş, "Benim amacım yuva kurmaktı Selin'in amacı beni dolandırmakmış. 130 bin annesinin borcunu ödedim. 400 bin liralık altın aldırdı. Borçlarını ödetti, sonra beni terk etti" dedi. 28 günlük evliliğindeki sorunları Müge Anlı'ya anlatan Uğur Sertbaş, eşinin dövme yaptırdıktan sonra evden gittiğini söyledi.