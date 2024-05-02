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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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2 Mayıs 2024, Perşembe 10:00

2 gün arayla kaybolan 2 komşuya ne oldu?

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Müge Anlı "eşiniz normal çalışmasının dışında eve para getiriyor muydu?" diye sordu. Mustafa Bey evlerden birinin kirasını karısına verdiğini, o evin kredisini hala ödediğini, oturdukları evin de karısının üzerine olduğunu, 13 yıl önce iflas ettiğini, zamanla toparladıklarını anlattı. Damla Hanım, Nuran'ın adının birçok kişiyle çıktığını, Mustafa'nın daha karısının nerede olduğunu bile bilmediğini belirtti.

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24 Nisan 2024, Çarşamba
Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
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