2 gün arayla kaybolan 2 komşuya ne oldu?

Müge Anlı "eşiniz normal çalışmasının dışında eve para getiriyor muydu?" diye sordu. Mustafa Bey evlerden birinin kirasını karısına verdiğini, o evin kredisini hala ödediğini, oturdukları evin de karısının üzerine olduğunu, 13 yıl önce iflas ettiğini, zamanla toparladıklarını anlattı. Damla Hanım, Nuran'ın adının birçok kişiyle çıktığını, Mustafa'nın daha karısının nerede olduğunu bile bilmediğini belirtti.