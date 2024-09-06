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6 Eylül 2024, Cuma 10:00

2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

53 yaşındaki Mehmet Yörük, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Canlı yayında cinayet itirafı gelmiş, merhumun ölümünden sorumlu tutulan eş Sebile Hanım, üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etmişti. Cinayet itirafının ardından Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler stüdyoya gelerek Sebile Hanım ve sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa'yı canlı yayında göz altına almıştı. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Sebile Yörük ve Mustafa Samagan adliyeye sevk edildi.

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