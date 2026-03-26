20 günde 250 Bin TL'sini kaptırdığını iddia etti!

43 yaşındaki Mehmet Akpınar'ı Hatay'dan Müge Anlı'ya getiren mutlu bir yuva kurma hayali kurarken 20 gündür birlikte yaşadığı kişi tarafından evlilik vaadiyle 250 bin TL dolandırıldığı iddiasıydı. İddiaların odağında olan 33 yaşındaki Kader Yılmaz, canlı yayına gelerek taraflarla yüzleşti. Daha önce de 5 kere resmi nikahlı evlendiği öğrenilen Kader Yılmaz, evden kaçmadığını Mehmet Akpınar'ın ilgisizliğinden dolayı ilişkiyi bitirmek istediğini anlattı.