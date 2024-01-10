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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUNLARI DA İZLE

20 yaşındaki Buse Nur Acar'ın kaybındaki şüpheler

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

20 yaşındaki Buse Nur Acar'ı aramak için canlı yayına gelen annesi, kızıyla en son 31 Aralık'ta konuştuğunu söyledi. Ulaşamayınca Mesut'u aradığını onunda 'biz eğlenmeye gittik kıskançlık yüzünden kavga ettik ve eve gittik sonrasında Buse bana seni haletmiyorum dedi ve evden çıktık otobüse bindirdim' dediğini söyledi. Nereye gitti diye sordum diyen annesine cevabı ise, 'teyzesine gitti' olduğunu söyleyen kadın kızının hayatından endişeli.

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