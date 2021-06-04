21 yaşındaki otizmli kız bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Gizem, ailesinin her şeyi mahvetmekte üstlerine olmadıklarını dile getirdikten sonra kötü olduğunu, kendisini evden kaçıran ve sokaklarda yatmaya mahkum eden dedesine, nenesine ve teyzesine yazıklar olsun deyip beddua etti. Gizem, beddua edilmesine bakılmamasını, inanarak söylemediğini belirtip güldü ve kendisine zorbalık yapıldığını, dolandırıldığını buna rağmen bu konu ile alakalı Müge Anlı'ya gidilmediğini söyledi. Gizem, ablasının geliyor olduğuna, polislere gerek olmadığını, polisler gelirse kendisine kızacağını belirtti. Otizmli üstün nitelikli bir zavallı olarak teşekkür ettiğini ifade eden Gizem, kendisine bunu yaftaladıkları için tepki gösterdi. Gizem, katlanamadığını, kendisini çok kışkırttıklarını, bıktığını sözlerine ekledi.