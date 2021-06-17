21 yaşındaki Sıla ve kaçtığı kişi bulundu

Müge Anlı, Hakan Bey'in eşi Hatice Akyol ve kardeşi Hüseyin Akgül'ün de stüdyoda olduğu bilgisini verdi. Müge Anlı, Sıla'nın bulunduğunu açıklayınca Gündoğdu Bey ve Hülya Hanım gözyaşlarını tutamadı. Sıla'nın da bugün yayına katılacağını söyleyen Müge Anlı, Sıla'nın "Ben sevdiğim adamın yanındayım, mutluyum zaten 21 yaşındayım" dediğini Hakan Bey'in de "Biz birbirimizi seviyoruz, ilk kaçtığımızda yanımdan zorla aldılar zaten eşimle de aramız iyi değil" dediğini aktardı. Hatice Hanım eşi ile arasında büyük bir problem olmadığını, tartışma yaşadıklarını ama kendisinin yuvayı kurtarma amacı ile eşini ikna ettiğini belirtti.