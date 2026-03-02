canli-yayin
2 Mart 2026, Pazartesi 10:00

22 yıldır aradıkları anneleri bir saatte bulundu!

BÖLÜMLER

Müge Anlı'da bir başka mucize...

Müge Anlı yıllar sonra bir mucizeye daha tanıklık etti. Nilsu ve Aziz Salan kardeşlerin 2003 yılından beri görmedikleri anneleri Ayşe Mert canlı yayına bağlandı. Çocuklarıyla yayından sonra görüşmek istediğini söyleyen Ayşe Mert, canlı yayında konuşmak istemediğini söyledi. Annesiyle yılların hesaplaşmasını yapmak isteyen Nilsu Salan, "Bu zamana kadar neredeydin? Bizi neden bırakıp gittin?" diye sordu. Soruları cevapsız bırakan Ayşe Mert, yayından sonra konuşmak istediğini söyledi.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
