23 yaşındaki Melek Grigorava aranıyor

23 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, iki çocuk annesi Melek Grigorova, 17 Nisan'da İstanbul'da kayboldu. Genç kadından bir haftadır haber alamayan babası Günay, kızını bulmak için canlı yayına katılarak yardım çağrısında bulundu. Bulgaristan'da yapılan başvurunun ardından genç kadının İstanbul'a geldiği tespit edilirken, ailesi endişe içinde bekleyişini sürdürüyor. Gözyaşları içinde konuşan baba Günay, kızının iki küçük çocuğu olduğunu belirterek yetkililerden ve vatandaşlardan destek istedi.