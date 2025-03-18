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18 Mart 2025, Salı 10:00

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim?

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"Hala Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Herkesin tanıdığı bir ünlünün Brad Pitt ile yazıştığını düşündüğünü anlatan Müge Anlı, sözleriyle şaşırttı. Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra ilişkilerin farklı olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Bu gerçek bir hikaye... Tanıdığımız bir kadın hala Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor. Kimse önüne geçemiyor, Brad Pitt'in ona aşık olduğunu düşünüyor ve para gönderiyor" dedi.

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