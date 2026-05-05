Dolandırılma iddialarının odağındaki eş canlı yayında...

95 yaşındaki Hüseyin Mavu'nun "ikinci bahar" hayali dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre, 70 yıllık eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Mavu, kendisine bakacağı söylenen ve 43 yaş küçük olan Ayla Terzi ile evlendi. Ancak kısa süre sonra evliliğin seyri değişti. Canlı yayına bağlanan Ayla Mavu ise suçlamaları kesin bir dille reddederek, tüm iddiaların asılsız olduğunu savundu. Hüseyin Mavu'ya baktığını ve ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Ayla Hanım, evliliklerinin karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde ilerlediğini ifade etti. Ayrıca Hüseyin Mavu'nun kendisi için yaptığı bazı ödemelerin borç kaynaklı olduğunu dile getirdi.