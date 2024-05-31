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31 Mayıs 2024, Cuma 10:00

3 arkadaşı sorguladığını söylenen kasabın eniştesi konuştu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Üç arkadaşı sorguladığı söylenen kasabın eniştesi Müge Anlı ekibine konuştu. Kasap denilen kişinin her şeyden habersiz olduğunu, Emrah'ın bir arkadaşım gelecek" dediğini, Emrah ağabey Tolga'dan parasını istedi. Selin'in adı hiç geçmedi" dedi. Bu işi çözecek olan Tolga ve taksici Emrah. Tolga Emrah'ı tanıyor ama tanımazlıktan geliyor" dedi.

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