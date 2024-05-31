3 arkadaşı sorguladığını söylenen kasabın eniştesi konuştu

Üç arkadaşı sorguladığı söylenen kasabın eniştesi Müge Anlı ekibine konuştu. Kasap denilen kişinin her şeyden habersiz olduğunu, Emrah'ın bir arkadaşım gelecek" dediğini, Emrah ağabey Tolga'dan parasını istedi. Selin'in adı hiç geçmedi" dedi. Bu işi çözecek olan Tolga ve taksici Emrah. Tolga Emrah'ı tanıyor ama tanımazlıktan geliyor" dedi.