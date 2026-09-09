3 çocuk annesi Elmas Atalay'ı arıyoruz

Trabzon Maçka'da kaybolan 47 yaşındaki Elmas Atalay'ın, yatalak eşini evde bırakıp altınlarını alarak 3 çocuklu komşusuyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı. Kardeşi Sevgi Hanım, Elmas'ın geri dönmesini ve boşanarak kendi hayatını kurmasını isterken, ailesi yaşananlara tepki gösterdi. Elmas'ın birlikte kaçtığı kişinin, aileden bir akraba olduğu ve evli bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişinin eşinin de durumdan haberdar olduğu belirtildi.