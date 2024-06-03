canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
5
BİLDİRİMLER
  • Aldatmak - Final Fragmanı
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
3 Haziran 2024, Pazartesi 10:00

3 genç kızı yıllardır istismar eden üvey baba cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

17 Mayıs Cuma günü Muğla'dan kaybolan 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir kayıplarının 15. Gününde bulunmuştu. Mide bulandıran gerçek ortaya çıkmış, stüdyoya üvey kızını ve arkadaşını aramak için gelen adamın, kızlara tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Müge Anlı, cinsel istismar suçlamasıyla Selahattin ve annenin tutuklandığını, 5 saatlik bir sorgulamanın ardından Selahattin'in cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildiğini, anne Fitnat'ın ise serbest bırakıldığını açıkladı.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.
03 Haziran 2024, Pazartesi
Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert
Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!
31 Mayıs 2024, Cuma
Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Kızına eve dönmesi için yalvaran annenin feryadı yürekleri dağladı!
29 Mayıs 2024, Çarşamba
Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Kızına eve dönmesi için yalvaran annenin feryadı yürekleri dağladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi?
28 Mayıs 2024, Salı
Selin Öztürk'ün kaybındaki sır ne? Arkadaşları mı, borç mu yoksa yasaklı madde mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN