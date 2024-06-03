3 genç kızı yıllardır istismar eden üvey baba cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

17 Mayıs Cuma günü Muğla'dan kaybolan 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir kayıplarının 15. Gününde bulunmuştu. Mide bulandıran gerçek ortaya çıkmış, stüdyoya üvey kızını ve arkadaşını aramak için gelen adamın, kızlara tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Müge Anlı, cinsel istismar suçlamasıyla Selahattin ve annenin tutuklandığını, 5 saatlik bir sorgulamanın ardından Selahattin'in cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildiğini, anne Fitnat'ın ise serbest bırakıldığını açıkladı.