Müge Anlı ile Tatlı Sert

Çok sevdiğini söylediği çocuklarına geri dönecek mi?

Anne Birsen Polat'a dön çağrısı...

Müge Anlı ekibine konuşan Ankara'da kayıplara karışan Birsen Polat, çocuklarını çok sevdiğini, eşiyle sorunları olduğunu boşanmak istediğini söyledi. Çocuklarının kendisine hakaret ettiği anlatan kadın çok çile çektim dedi. Müge Anlı'dan yardım isteyen kadın 'ben de mutlu olmak, nefes almak istiyorum' dedi.

90 yaşındaki Ayşe Kaygısız Balıkesir'den kaybolan muhabbet kuşu Maviş'i arıyor...

Keziban Eryılmaz takıntılı aşk kurbanı mı?

Keziban Eryılmaz'ın yakın arkadaşı konuştu.

''Sevgilisinin gideceğini söylediği tarihte kayboldu''

Öldürüldüğü düşünülen Keziban Eryılmaz'ın esnaflık yapan yakın arkadaşı konuştu. Tanığın iddiaları kıskançlık ve şantaj detaylarıydı... Harun'un kendisine Keziban Eryılmaz'ı sorduğunu bunu Keziban'a söylediğinde 'benim numaramı sakın verme' dediğini anlattı. Keziban'ı en son gördüğünde çok endişeli olduğunu, sürekli telefonla konuştuğunu söyledi.

Kaybolmadan önce takıntılı aşkı yanında mıydı?

''Yürüdükleri yol fotoğrafın paylaşıldığı yere yakın''

Harun'a Keziban'ı yaşayıp yaşamadığını düşündüğü sorulunca, 'inşallah çıkar ortaya' dedi. 'Kaybolduğu saatte kadının yanında olanlar vardı ben kaybolacağını nereden bileyim' derken canlı yayındaki akrabaları, 'kocasıyla arasını bozmaya çalışıyordu' dediler.