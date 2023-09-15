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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
18 Eylül 2023, Pazartesi 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
18 Eylül 2023, Pazartesi

Müge Anlı'da bir mucize daha gerçekleşti... Ayşe Teyze'nin muhabbet kuşu bulundu. Canlı yayında sevindiren kavuşmada Maviş'in arabadaki videoları izlettirildi. 'Ayşe'm' diyen sevimli kuşun halleri herkesi kahkahaya boğdu. Müge Anlı'ya çok teşekkür eden anne-kız yayından mutlu ayrıldı.

Bedriye Kılıç'ın kaybındaki iddialar ve şüpheler...

Kiraz toplarken kameraları görünce gitti diye, eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan kadından bir iz yok. İddiaların odağındaki eşi canlı yayında!

Bedriye Kılıç'ın eşi ve ailesi yüzleşiyor
''Kızımı sen kaybettin''

Tayfur Kılıç eşi Bedriye Kılıç'ın nereye gittiğini bilmediğini, sağ salim çıkmasını istediğini söyledi. Bedriye Kılıç'ın ailesi ise damatları Tayfun'dan şüphelendiklerini kızlarını onun kaybettiğini iddia ettiler. Karısını eve almadığını kabul eden adam tek hatam buydu dedi.

Keziban Eryılmaz'ın şüphelerle dolu kaybı

Keziban'ın kardeşi canlı yayında... Hüseyin adlı kişinin o gün Sinop'ta olduğunu, polislerin onu alıp götürdüğünü gördüğünü söyledi. Hüseyin'den şüphelenmediğini de sözlerine ekledi.

DEVAMI
Keziban Eryılmaz'ın şüphelerle dolu kaybı
Keziban Eryılmaz'ın şüphelerle dolu kaybı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
15 Eylül 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
14 Eylül 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13 Eylül 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert

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