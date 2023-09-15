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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
20 Eylül 2023, Çarşamba 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 Eylül 2023, Çarşamba

37 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 77 gündür haber yok
3 çocuk annesi Bedriye Kılıç öldürüldü mü?

Bedriye Kılıç'ın babası Tayfur'a arabayı nasıl aldığını sordu. Tayfur oyundan aldığını arabayı kızına verdiğini söyledi. Bedriye'nin annesi kızının 3 çocuğuyla birlikte arabalarda yattığını, Tayfur evinde yattığını söyledi. Tayfur iş için öyle oldu diyerek benim evime karışamazsınız dedi.

Kiraz hasatında birlikte çalıştığı arkadaşları konuştu.
''Bedriye kıskanılacak davranışta bulunmadı''

Fatime Sude Cengiz'e göre Tayfur Kılıç'ın eşine karşı tavrı o gün yapılan röportajdan önce sabah saatlerinde başlamıştı, eşine kahvaltı götüreceğini
söylediğini gittiğini geri geldiğinde suratının asık olduğunu ifade etti. Kıskançlığa yol açacak bir durum olmadığını, çocuklarını bırakıp gitmesine inanmadıklarını söyledi.

Kaybolmadan önce yaptığı son telefon görüşmeleri
''Üç isimden biri Menderes Kılıç''

Keziban Eryılmaz'ın en son görüştüğü isimler, kuzeni Yasemin Ertaş, Esma Eren ve son olarak Menderes Kılıç çıktı. Sorulduğunda Menderes Kılıç kurbanlık için beni aramıştı öyle görüştük dedi. Kaybolduğu günle bahsettiği günün aynı olmadığını söyleyen Müge Anlı, neden aradığını tekrar sordu. Menderes Kılıç kurbanlık için sözünü tekrarladı.

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Kaybolmadan önce yaptığı son telefon görüşmeleri
Kaybolmadan önce yaptığı son telefon görüşmeleri
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