Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Ayşe Kaya'ya pahalıya patlayan aşk. İnandı, güvendi, 670 bin TL'den oldu.

Gönül defterini yeniden açtı, son sayfayı kalp kırıklığı yazdı. Ayşe Kaya'yı 670 bin TL'den eden aşk! Bursa'da yalnız yaşayan 58 yaşındaki Ayşe Kaya eşini kaybettikten iki yıl sonra sosyal medyada tanışıp gönlünü kaptırdığı kişi tarafından 670 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı bir evladı daha annesine kavuşturdu. Anne ve oğlu 21 yıl sonra yan yana...

Nazan Hanım oğlunun öldü bildiğini, Cem'in babasının kendisini istismar ettiğini misafirliğe gittiği gün kendisine kafayı taktığını ondan kaçtığını söyledi. Zor günler geçirdiğini ifade eden kadın, oğlunun kendisini aramaya geldiğini görünce şok olduğunu söylerken Cem bunları bilmiyordum diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Şüphelerin odağındaki isim ile ilgili iddialar... ''Uçurumun kenarında 'karım ile aramız kötü' dedi''

Tayfur Kılıç ile ilgili bir ihbarda bulunmak isteyen iki izleyici Müge Anlı ekibine ulaştı. Tayfur Kılıç'ın 5-10 Temmuz şenlikleri döneminde Isparta Yalvaç istikametindeki yolda bir gece yarısı uçurumun kenarında kaza yapmak üzereyken görüldüğüne dair ihbar alındı.