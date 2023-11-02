ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
10 Kasım 2023, Cuma 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
10 Kasım 2023, Cuma

Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz...

Hediye Mısırcı'nın dolandırılma iddiası!

Son görüştüğü kişinin çalışanı canlı yayında... Genç aşçının kaybındaki şüpheler!

Yayına bağlanan kişi, Harun'un çalışanı olduğunu kendisini çok sevdiğini asla böyle birşey yapmış olacağını düşünmüyorum dedi. Derya Hanım'ın merkeze geldiğini ama ne sıfatla orada olduğunu bilmediğini de sözlerine ekledi.

Olayların öznesi ve son görüştüğü kişi yüzleşecek mi? Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüpheler

Harun Bey, Derya'ya 'bana neden Yusuf'u arkadaşım diye tanıştırdın?' diye sordu. Derya ise yanıtlamadı. İşten ayrılan çalışanın yayına çıkmasını
etik bulmadığını da ekleyen Harun Bey, 'ben kendi yolumun yolcusuyum' dedi.

DEVAMI
Olayların öznesi ve son görüştüğü kişi yüzleşecek mi?
Olayların öznesi ve son görüştüğü kişi yüzleşecek mi?
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
9 Kasım 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
8 Kasım 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
7 Kasım 2023, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert

ARAMA

CANLI YAYIN