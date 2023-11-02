Müge Anlı ile Tatlı Sert

Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz...

Hediye Mısırcı'nın dolandırılma iddiası!

Son görüştüğü kişinin çalışanı canlı yayında... Genç aşçının kaybındaki şüpheler!

Yayına bağlanan kişi, Harun'un çalışanı olduğunu kendisini çok sevdiğini asla böyle birşey yapmış olacağını düşünmüyorum dedi. Derya Hanım'ın merkeze geldiğini ama ne sıfatla orada olduğunu bilmediğini de sözlerine ekledi.

Olayların öznesi ve son görüştüğü kişi yüzleşecek mi? Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüpheler

Harun Bey, Derya'ya 'bana neden Yusuf'u arkadaşım diye tanıştırdın?' diye sordu. Derya ise yanıtlamadı. İşten ayrılan çalışanın yayına çıkmasını

etik bulmadığını da ekleyen Harun Bey, 'ben kendi yolumun yolcusuyum' dedi.