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13 Kasım 2023, Pazartesi 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
13 Kasım 2023, Pazartesi

''Yolculuk esnasında aracı durduruldu, kaçırıldı''
23 yaşındaki Umut'tan 5 gündür haber yok

İki yıldır Antalya'da yaşıyordu 23 yaşındaki Umut Demirer, iddialara göre 9 Kasım'da Adana'da arkadaşlarının yanına gidip onlarla birlikte İstanbul'a
yolculuk ederken Niğde'de kendilerini durduran kişilerce kaçırıldı.

3 aylık çiçeği burnunda damat nereye kaçtı?
Eşinin alyansını aldı kayıplara karıştı

Henüz 3 ay önce ikince kez nikah masasına oturmuştu 42 yaşındaki bir çocuk babası Efendi Gültaş, 1 Kasım'da eşine İstanbul Bayrampaşa'da çalıştığı tekstil atölyesi geç çıkacağını söyledi ancak bir daha evine dönmedi.

Yüzleşmeye gidip geri dönemeyen aşçıya ne oldu?
Sevgilisi olduğu söylenen arkadaşının ifadesine başvuruldu

Cuma günü Yusuf Kavuk dosyasında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının yetkilendirildiğini ve bu yetkilendirilmeylede Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin resmi çalışmaları başladığı haberi verildi. Derya Hanım'ın ifadesine başvurularak bu olayı hızlandırılacağı bilgisi verildi.

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Sevgilisi olduğu söylenen arkadaşının ifadesine başvuruldu
Sevgilisi olduğu söylenen arkadaşının ifadesine başvuruldu
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