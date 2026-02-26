Ailenin sağlıklı koşullarda yaşaması için adım atıldı

Başından bu yana süreci takip eden Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, ortaya çıkan tablodan aileye yeni bir bulunması için ekiplerini seferber etti. Neticesinde güzel haber geldi. Samime Bora ve ailesinin artık sağlıklı koşullar altında sürdürecekleri yeni hayatlarına ilk adım atıldı. Yeni evlerine yerleşen aile Müge Anlı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.