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13 Mart 2025, Perşembe 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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46 yıl önce evlatlık verilen Fulya Akın Yılmaz'ın baba hasreti son buldu. Gerçek ailesinin bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Fulya Akın Yılmaz, yıllardır görmediği babası ve kız kardeşlerine canlı yayında kavuştu.

Melek Selik ve Birol Selik kayıp kızları Ayşegül Selik'in evden kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım talep etmişti. Kızları için endişe duyan acılı aile önceki gün kızının sesini duymuştu. Ayşegül Selik'in korkunç iddiaları ailesini derinden sarmıştı. Selik çifti kızlarının iddialarına yanıt verdi.

Bulunmasının ardından canlı yayına bağlanan Ayşegül Selik, babası hakkında iddialarda bulunmuştu. Ayşegül Selik, bugünkü yayında ise babasına iftira attığını açıkladı. Amacının evden kaçmak olduğunu söyleyen Ayşegül Selik, "Babamdan özür dilemiyorum, bir daha beni aramasınlar" dedi.

52 yaşındaki Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun kardeşi ve onun eşi tarafından şiddet gördüğünü iddiasıyla kız kardeşi canlı yayına katılmıştı. İddiaların odağındaki Hasan Kırkyaşaroğlu kız kardeşiyle neden sorun yaşadıklarını anlattı.

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