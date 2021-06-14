37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Gebze'den kayboldu

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Cesur Bey evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildikten sonra Cesur Bey'in eniştesi Ercan Olçum kaybolduğunu sonradan öğrendiğini, Sevda Hanım'a sorduklarında kayboldu dediğini, neden bize söylemedin dediklerinde ise "Siz Bursa'da oturuyorsunuz" dediğini iddia etti. Ercan Bey, Sevda Hanım'ın Cesur Bey'e bıçak çektiğini ileri sürdükten sonra Cesur Bey'in ablası ise kardeşinin sürekli elinde, yüzlerinde tırnak izleri olduğunu, eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Ercan Bey, akıllarına kötü şeyler geldiğini, eşi tarafından bir şey yapılabileceğini söyledi.