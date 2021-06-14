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14 Haziran 2021, Pazartesi 00:00

37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Gebze'den kayboldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Cesur Bey evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildikten sonra Cesur Bey'in eniştesi Ercan Olçum kaybolduğunu sonradan öğrendiğini, Sevda Hanım'a sorduklarında kayboldu dediğini, neden bize söylemedin dediklerinde ise "Siz Bursa'da oturuyorsunuz" dediğini iddia etti. Ercan Bey, Sevda Hanım'ın Cesur Bey'e bıçak çektiğini ileri sürdükten sonra Cesur Bey'in ablası ise kardeşinin sürekli elinde, yüzlerinde tırnak izleri olduğunu, eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Ercan Bey, akıllarına kötü şeyler geldiğini, eşi tarafından bir şey yapılabileceğini söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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