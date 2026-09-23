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23 Eylül 2026, Çarşamba 10:00

37 yaşındaki Zafer Güneş nerede?

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Babasının hesabından 1 milyon TL çekti, kayıplara karıştı.

İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Zafer Güneş'in, Mayıs 2025'te babasının hesabından 1 milyon lira çektikten sonra kaybolması üzerine 90 yaşındaki babası Muzaffer Güneş, oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Almanya'da doğan ve uzun yıllar Almanya'da yaşayan Zafer'in 2016'da Türkiye'ye döndüğü, yazılım işiyle uğraştığı ve İstinye'de tek başına yaşadığı öğrenildi. Muzaffer Güneş, 2025 yılında yaşanan deprem sonrası Edremit'e giderek arsa alıp depreme dayanıklı bir ev yapmayı planladıklarını, ancak Zafer'in kendisinden habersiz şekilde hesabından 1 milyon lira çekmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını anlattı. Bir süre sonra oğluyla yeniden telefonda konuştuğunu ve kışın yanına gelme planları yaptıklarını söyleyen Muzaffer Bey, daha sonra Zafer'in telefonlarının kapandığını ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirtti.

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