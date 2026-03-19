Birbirlerini suçlamışlardı, buluşunca ağlamaya başladılar

81 yaşındaki Hanifi Amca, 33 yaş küçük karısı Ayşe'nin evliliklerinin birinci yılı dolmadan evdeki tüm parayı ve ziynet eşyaları alarak evi terk ettiğini iddia etti. Dolandırıldığını düşünen Hanife Amca Müge Anlı'dan yardım istedi. İddiaların odağındaki eş Ayşe Hanım canlı yayına geldi. Hanifi Bey'in davranışlarından rahatsız olduğunu ve o yüzden evi terk ettiğini söyledi.