Kanser ve MS hastası Sebiha Opan'ın şiddet gördüğü iddiası

43 yaşındaki kanser ve MS (Emes) hastası Sebiha Opan, 18 yıllık kocası ve kayınvalidesi tarafından darp edildiğini iddia ederek Müge Anlı'ya katıldı. Rahatsızlıkları yüzünden yürüyemediği için ablası Bediha Coşkun'un yardımı ile gelen Sebiha Opan, kayınvalidesinin hastalığını bahane ederek evine yeni bir kadın getirmek istediğini söyledi. 12 yıldır 4. evre meme kanseri ile mücadele ettiğini söyleyen Sebiha Hanım, "4-5 yıldır da MS (Emes) hastalığı ile boğuşuyorum. Ben ne zaman elden ayaktan düştüm, tekerlekli sandalyeyle iş yapamaz oldum eşimin ailesi eşimi evlendirmeye çalışıyorlar benden habersiz"