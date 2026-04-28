32 yıldır arıyordu, Müge Anlı bir günde buldu!

32 yaşındaki Alis Ebru Yeşim Tanese, hiç görmediği babası olduğunu düşündüğü Halis Seyhan'ı bulmak için Romanya'dan Müge Anlı programına katıldı. Canlı yayına bağlanan Halis Bey, Alis'in kızı olabileceğini ancak emin olmadığını, o dönemde çok genç olduğunu ve kesin konuşmak istemediğini söyledi. Taraflar geçmişe dair duygusal açıklamalarda bulunurken, Halis Bey kız olması durumunda kabul edebileceğini ve bir oğlunu kaybettiği için bunun kendisi için büyük bir şans olacağını ifade etti. Alis Hanım ise yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Programda tarafların DNA testi yaptırmasına karar verildi.