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29 Eylül 2021, Çarşamba 00:00
40 yaşındaki Hülya Yılmaz'a 4 aydır ulaşılamıyor

40 yaşındaki Hülya Yılmaz'a 4 aydır ulaşılamıyor

Hülya Hanım'ın evli ve 3 çocuklu olduğu belirtilirken 4 ay önce ortadan kaybolduğu söylendi. Emine Hanım, kızının depresyon ilaçları kullandığını, sürekli telefonda olduğunu, İzmir'den Ferhat isimli kişi ile konuştuğunu, kızının kandırıldığını, normalde kızının asla böyle yapacak biri olmadığını, torununun da kaçırılmaya çalışıldığını ama engel olduğunu belirtti. Emine Hanım, kızının ölü mü diri mi hiç bilgisi olmadığını, tek istediğinin kızının geri gelmesi olduğunu söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

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