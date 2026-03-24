Acı feryadı yerini sevinç çığlıklarına bıraktı!

24 yaşındaki Mehmet Karka, 2 ay önce Zonguldak'tan kayıplara karışmıştı. Annesi Güllü, oğlunu bulması için gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istemişti. Mehmet Karka aylar sonra bulundu ve canlı yayında duygu dolu kavuşma gerçekleşti. Aylardır çalıştığını söyleyen Mehmet Karka, annesinin birlikte yaşadığı İbrahim Bey'in kendisine kötü davrandığı için evden ayrıldığını söyledi.