27 Mayıs 2024, Pazartesi 00:00
47 yaşındaki Yılmaz Çetin'de 51 gündür haber yok
44 yaşındaki Tuncay Özdem'den 17 gündür haber yok
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Daha Fazla Göster ...