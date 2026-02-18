canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
10
BİLDİRİMLER
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
18 Şubat 2026, Çarşamba 10:00

Eski eşten sonra eski kayınbirader de gözaltına alındı

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Mekiye Akyel'in kaybında cinayet şüphesi...

30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında Siirt'ten sırra kadem bastı. Müge Anlı'nın kapısını çalan Halime Pilğir, kardeşinin kaybolduğu zaman eski eşi tarafından şiddet gördüğünü söyledi. Yıllar sonra eski eş İsa Güç, Jasat ekipleri tarafından göz altına alınırken, eski kayınbirader Hüseyin Güç de gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada "Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Veysel Karani İlçe Jandarma ekipleri Güç ailesinin yaşadığı bölgede detaylı bir arama çalışması gerçekleştirildi. İsa Güç'ün abisi Hüseyin Güç kasten adam öldürme suçlaması ile gözaltına alındı" dedi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN