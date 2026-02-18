Eski eşten sonra eski kayınbirader de gözaltına alındı

30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında Siirt'ten sırra kadem bastı. Müge Anlı'nın kapısını çalan Halime Pilğir, kardeşinin kaybolduğu zaman eski eşi tarafından şiddet gördüğünü söyledi. Yıllar sonra eski eş İsa Güç, Jasat ekipleri tarafından göz altına alınırken, eski kayınbirader Hüseyin Güç de gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada "Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Veysel Karani İlçe Jandarma ekipleri Güç ailesinin yaşadığı bölgede detaylı bir arama çalışması gerçekleştirildi. İsa Güç'ün abisi Hüseyin Güç kasten adam öldürme suçlaması ile gözaltına alındı" dedi.