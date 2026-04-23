Arıkan çiftinden yeni başlangıç

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 10 Nisan'da motosikletiyle kaybolan 36 yaşındaki, evli ve bir çocuk annesi Tuğba Arıkan, kaybının 12. gününde canlı yayında bulunmuştu. Eşinin hayatından endişe eden Beytullah Arıkan, günlerdir süren arayışın ardından eşine kavuştu. Canlı yayında bir araya gelen çift arasında duygusal anlar yaşanırken, Beytullah Arıkan eşine destek olmaya hazır olduğunu ifade etti. Tuğba Arıkan ise yaşananlardan ders çıkardığını belirterek, evliliklerini yeniden kurmak istediklerini söyledi. Program sonrası çiftin sorunlarını konuşarak çözme kararı aldığı öğrenilirken, yeniden bir araya gelerek ailelerini toparlamak için ilk adımı attılar.