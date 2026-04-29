Annelerinin hakkını aradılar, sonuca ulaştılar

2005 yılında İstanbul'da kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur'un, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktmıştı. Programda yürütülen süreçte, olayın aile içi bir cinayet olduğu ve yakınlarının da dahil olduğu iddiaları gündeme gelmişti. 20 yıl sonra annelerinin katillerinin peşine düşen kızları, davanın görülmeye başlanmasıyla adalet arayışlarını sürdürdü. Küçükçekmece'de görülen ilk duruşma öncesi konuşan kızı Habibe, gerçeği öğrenmenin kendileri için çok ağır olduğunu ancak annesinin katillerinin hak ettikleri cezayı alması için mücadele edeceklerini söyledi. Programda da adaletin yerini bulması temennisi dile getirilirken, davanın süreci yakından takip edilmeye devam ediliyor.