İtirazlara rağmen ortak gelecek hayalinden vazgeçmediler!

28 yaşındaki Gamze Şahan dini nikahla beraberlik yaşadığı İlyas Seymez'le yaşadıkları Osmaniye'den kaybolmuştu. Ailesi 4 senedir beraberlik yaşadığı İlyas Seymez'le resmi nikahları olmayan Gamze'nin çocuğu olmadığı ve resmi nikah kıyılmadığı için tüp bebek yollarının tıkanması sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Gamze Şahan günler sonra bulundu ve İbrahim Uğurlu ile birlikte gittiği öğrenildi. İbrahim Uğurlu'nun annesi Şerife Uğurlu'da canlı yayına katılarak Gamze'nin ailesiyle anlaşma yoluna gitmek istediğini söyledi.