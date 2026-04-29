Ünü sınırları aşan kavuşmaların adresinde babası olduğunu düşündüğü Halis Bey bulundu!

32 yaşındaki Alis Ebru Yeşim Tanese, hiç görmediği babası olduğunu düşündüğü Halis Seyhan'ı bulmak için Müge Anlı programına katıldı. Halis Seyhan, babalık ihtimalini reddetmeyerek kesinlik için DNA testi yapılmasını kabul etti. Yayın sonrası taraflar görüşme ve test sürecini başlatma kararı aldı. Daha önce bir evlat kaybeden Halis Bey, Alis'in kızı çıkması halinde onu sahiplenmeye hazır olduğunu ifade ederken, Alis de annesinin anlattıklarına inandığını ve gerçeğe çok yaklaştığını söyledi.