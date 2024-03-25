56-57 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği Murat isimli ağabeyini arıyor

Müjgan Hanım "babam beni kaybetmemek için oğlunu arayıp sormadı. Babamı kaybettim. Şimdi vicdan azabı çekiyorum" dedi. Müjgan Hanım, babasının 3 yıl önce vefat ettiğini, ağabeyi Murat'ın cenazesine gelmediğini, kendisi yüzünden babasının ağabeyiyle görüşmediğini, baba sevgisini çaldığım ağabeyime kavuşmak istediğini ifade etti.