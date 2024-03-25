25 Mart 2024, Pazartesi 00:00
56-57 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği Murat isimli ağabeyini arıyor
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Müjgan Hanım "babam beni kaybetmemek için oğlunu arayıp sormadı. Babamı kaybettim. Şimdi vicdan azabı çekiyorum" dedi. Müjgan Hanım, babasının 3 yıl önce vefat ettiğini, ağabeyi Murat'ın cenazesine gelmediğini, kendisi yüzünden babasının ağabeyiyle görüşmediğini, baba sevgisini çaldığım ağabeyime kavuşmak istediğini ifade etti.
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