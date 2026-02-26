Müge Anlı stüdyosunda alacaklılar tribünü

60 yaşındaki Yılmaz Varlı, 30 yıllık hayat arkadaşı Nursel Varlı'nın kendisinin dolandırıldığına inanmayıp evi terk ettiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmasının ardından dolandırıcılık ağı ortaya çıktı. İddiaların odağında adı geçen Özgür Yılmaz'ın mağdur ettiği bir çok kişi canlı yayında katıldı. Dolandırıldıklarını iddia eden kişiler nasıl mağdur olduklarını Müge Anlı'ya anlattı.