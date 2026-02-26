26 Şubat 2026, Perşembe 10:00
Müge Anlı stüdyosunda alacaklılar tribünü
''Ahmet, 5 milyon TL değerindeki arsamı elimden aldı''
60 yaşındaki Yılmaz Varlı, 30 yıllık hayat arkadaşı Nursel Varlı'nın kendisinin dolandırıldığına inanmayıp evi terk ettiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmasının ardından dolandırıcılık ağı ortaya çıktı. İddiaların odağında adı geçen Özgür Yılmaz'ın mağdur ettiği bir çok kişi canlı yayında katıldı. Dolandırıldıklarını iddia eden kişiler nasıl mağdur olduklarını Müge Anlı'ya anlattı.
