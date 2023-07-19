6 günlük aşkı için ailesinden ve eğitiminden vazgeçti!

Kızlarını aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen aile, kızlarının evlenmek istediği için kaçtığını öğrendi. Stüdyoya gelen Şahinde Karakılıç, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen okumak yerine evlenmek istediğini açıkladı.

atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te açıklamalarıyla gündeme gelen Şahinde Karakılıç çok konuşuldu. Şahinde Karakılıç neden evden kaçtı? Şahinde Karakılıç ailesine döndü? Şahinde Karakılıç kimdir?

8 Kasım'da kayıplara karışan üniversite öğrencisi Şahinde Karakılıç'ı bulmak için babası ve halası Müge Anlı'dan yardım istemişti. 18 yaşındaki Şahinde Karakılıç'ı kandırdığı söylenen Burhan Açar'ın abisi canlı yayına bağlanarak genç kızın İstanbul'da yanlarında olduğunu doğrulamıştı. Kaybının 7. gününde sevgilisi Burhan Açar'ın yanında bulunan Şahinde Karakılıç, tüm ısrarlara rağmen evine dönmek istemedi. Yaptığı hatayı sevgisine bağlayan Şahinde Karakılıç, "Baba seni üzdüm biliyorum, mutluluğumu istiyorsan bırakta mutlu olalım" dedi. Zorla kaçırılmadığını dile getiren Şahinde, ilk hayalinin sevgilisiyle evlenmek olduğunu söyledi. Dünyaevine girdikten sonra eğitim hayatına devam edeceğini belirten 18 yaşındaki genç kız, ''Çok dersim var bitiremem. Evleneceğim, gönlüm eğitimden değil evlilikten yana" sözleriyle herkesi şoke etti.