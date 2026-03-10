Evini terk etti, yaşı büyük birinin yanına kaçtı!

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Küçükdoğanlı, 27 Şubat'ta KKTC'den kayıplara karışmıştı. Annesi Aslı, babası Fatih Küçükdoğanlı, kızlarını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yayın anında güzel bir gelişme yaşandı ve Ece Küçükdoğanlı canlı yayına bağlanarak kendi isteği ile evi terk ettiğini açıklamıştı. Ece Küçükdoğanlı yanına gittiği Aykut adlı kişiyle birlikte ailesiyle yüzleşmek için canlı yayına geldi. Anne ve babasıyla sarılmak istemeyen Ece, ailesinin kendisine yıllardır şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bunca zamandır ben değişmelerini bekledim. Bana yıllardır şiddet uyguladılar. Benim bir sebebim olmasa ben neden giderim rahat mı battı bana?" dedi. Anne ve baba kızlarının söylediklerini yalanladı.