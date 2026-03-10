canli-yayin
10 Mart 2026, Salı

Evini terk etti, yaşı büyük birinin yanına kaçtı!

Üniversiteli Ece, canlı yayında ailesinin karşısında...

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Küçükdoğanlı, 27 Şubat'ta KKTC'den kayıplara karışmıştı. Annesi Aslı, babası Fatih Küçükdoğanlı, kızlarını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yayın anında güzel bir gelişme yaşandı ve Ece Küçükdoğanlı canlı yayına bağlanarak kendi isteği ile evi terk ettiğini açıklamıştı. Ece Küçükdoğanlı yanına gittiği Aykut adlı kişiyle birlikte ailesiyle yüzleşmek için canlı yayına geldi. Anne ve babasıyla sarılmak istemeyen Ece, ailesinin kendisine yıllardır şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bunca zamandır ben değişmelerini bekledim. Bana yıllardır şiddet uyguladılar. Benim bir sebebim olmasa ben neden giderim rahat mı battı bana?" dedi. Anne ve baba kızlarının söylediklerini yalanladı.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
