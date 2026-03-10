Büyük aşkım dedi, duyduğu acıdan sesi bile zor çıktı!

39 yaşındaki Elif Büyük, 10 yaşındaki oğlu İhsan ve 12 yaşındaki kızı Meryem ile İzmir'den kayboldu. Eşi ve çocuklarından 17 gündür haber alamayan Erol Büyük, soluğu stüdyoda aldı. Erol Büyük, karısı ve çocuklarının Müslüm Şençelik tarafından kaçırıldıklarını ve zorla tutulduklarını iddia etmişti. Alıkonduğu söylenen Elif Büyük canlı yayına bağlandı ve "Eşim çocuklarıma şiddet uyguluyordu" diyerek telefonu kapattı.