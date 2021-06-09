69 yaşındaki Hüseyin Kök parası yüzünden mi ortadan kaldırıldı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Alaeddin Bey, dayısının biri tarafından zarara uğradığını düşünmediğini sadece ormanda kaybolduğunu düşündüğünü, uzun zamandır ormana gitmediği için kaybolmuş olabileceğini, yolları karıştırmış olabileceğini dile getirdi. Dayısı yukarıya çıkarsa Kayadibi'ne çıkıldığını ama araştırıldığını, orada olmadığını söyleyen Alaeddin Bey, dayısının gidebileceği yerlere bakıldığını, en basitinden bir şey olsa elindeki motorun düşebileceğini, kazağının yırtılacağını vs. ama hiçbir şey bulunmadığını belirtti.