Müge Anlı'da çözülen emlak zengini cinayeti

44 yaşındaki 3 çocuk babası gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan, 16 Kasım'da eski eşinin evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. 3 çocuk babası Ramazan Arıkan'ın ölümüne ilişkin şüpheliler arasında bulunan kızı Sude Arıkan, oğlu ve Mustafa adlı şahsa gözaltı kararı verilmişti. Sude Arıkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 yaşındaki Batuhan Arıkan üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla, Mustafa Ünal ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eş Sultan Seki'nin ise gözaltı süreci halen devam ediyor.