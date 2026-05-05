Mehmet Çetin'in cinayete kurban gittiği kesinleşti!

17 Ekim 2015'te Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'in, 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde bulunan kemik ve kafatası parçalarının Mehmet Çetin'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüphelerin odağında yer alan eski eşi Derya Kor, Müge Anlı programına bağlanarak iddialara yanıt verdi. Daha önce de farklı isimlerin çelişkili ifadeler verdiği dosyada, bulunan kalıntıların nereden ve nasıl geldiği sorusu gündeme geldi. Dosyada ayrıca Mehmet Çetin'in kaybolduğu dönemde yaşadığı olaylar, tartışmalar ve bazı kişilerle yaşadığı gerilimler de yeniden değerlendirilirken, cinayetin nasıl işlendiğine dair soru işaretleri devam etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.