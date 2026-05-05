Safina'nın aradığı babası İbrahim Aksu bulundu!

28 yaşındaki doktor Safina Yadugina, hiç görmediği Türk babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Genç kadının yıllardır süren arayışı kısa sürede sonuç verdi ve İbrahim Aksu canlı yayına bağlandı. Yayında konuşan İbrahim Aksu, Safina'nın anlattığı bazı detayların kendi geçmişiyle örtüştüğünü ancak annesi olduğu belirtilen Zülfiye isimli kişiyi hatırlamadığını ifade etti. İlk kez bir kızı olabileceğini öğrendiğini belirten Aksu, DNA testi sonucuna göre sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirdi.