Rusya'dan ünü sınırları aşan kavuşmaların adresine geldi!

28 yaşındaki doktor Safina Yadugina, hiç görmediği Türk babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. 1998 yılında Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dünyaya gelen Safina, babası İbrahim Aksu'ya dair bilgileri annesinden öğrendikleriyle sınırlı olduğunu anlattı. Annesiyle birlikte küçük yaşta Rusya'ya gittiğini, zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve uzun yıllar ailesiz büyüdüğünü ifade eden Safina, tüm bu süreçte en büyük eksikliğinin "baba" olduğunu söyledi.