Karısı Nursel Varlı'nın yokluğu içine işledi

60 yaşındaki Yılmaz Varlı, 30 yıllık hayat arkadaşı Nursel Varlı'nın kendisinin dolandırıldığına inanmayıp evi terk ettiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Dolandırıldığını ve 2 tane evini kaybettiğini söyleyen Yılmaz Varlı, "Eşim beni başka kadınlara evi yedirmekle suçladı. 30 yıllık yuvam yıkıldı" dedi. Yılmaz Varlı'nın söylediğine göre her şey bir araç alımıyla başlamış, parasını kurtarmak isterken verdiği vekalet nedeniyle 2 evinden olmuştu.

