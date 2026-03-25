Yıllardır aradığı annesini Müge Anlı'da buldu!

Murat Şener 30 yıldır hiç görmediği annesini aramak için Müge Anlı'ya gelmişti. Murat Şener'in annesi Hilal Dallı yıllar sonra bulundu. Canlı yayında heyecanlı bekleyiş sonra erdi. Hilal Dallı, en son küçükken gördüğü oğlu Murat ile yıllar sonra kavuştu. Çocuğunu sattığı iddialarını reddeden Hilal Dallı, "Daha iyi yetişsin istedim, satılma olayına kesinlikle katılmıyorum" dedi. Annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Murat Şener ise stüdyoya kızgın geldiğini ama annesini bulmanın güzel bir his olduğunu söyledi.